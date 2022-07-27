Многодетным семьям Тюменской области разрешили тратить выплаты на покупку дач

Перечень целей, на которые можно направить выплату взамен участка для многодетных семей Тюменской области, дополнен вариантами покупки участков для ведения подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, сообщает информцентр правительства ТО.

Размер социальной выплаты для семьи с тремя детьми составляет 386 350 рублей, за четвертого и каждого последующего ребенка предусмотрена доплата в размере 77 270 рублей.

Ранее выплату можно было направить только на приобретение жилья на первичном или вторичном рынке, оплату "долевки", первоначальный взнос по ипотеке, погашение суммы основного долга и (или) уплату процентов по ипотеке,▫️погашение ипотечного кредита на строительство жилого дома.

С начала 2022 года социальную выплату получила 41 многодетная семья на общую сумму 16,2 млн рублей. Дополнительный отбор многодетных семей для получения выплаты в этом году (среди тех, кто уже в очереди на бесплатное получение участка) проводится до 31 августа. Консультацию по вопросу предоставления многодетным семьям социальной выплаты взамен предоставления земельного участка можно получить по телефонам 8(3452) 50-80-85, 63-14-83, 63-14-86.