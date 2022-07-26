Названы победители конкурса по реновации ДСК-500 в Тюмени

В Тюмени подвели итоги конкурса архитектурных концепций по реновации ДСК-500, призерами оказались проекты HADAA Architects, IND Architects и T+T Architects.

В течение дня жюри и эксперты очно заслушивали и обсуждали 11 проектов конкурсантов из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, а также Турции, Германии, Франции, Италии.

Первое место заняла концепция HADAA Architects (Москва) в консорциуме с Eggert Engineering (СПб) и S. A. Ricci (Москва), она ляжет в основу проектирования промышленного технопарка на территории бывшего домостроительного комбината.

Второе место заняла команда IND Architects в консорциуме с "VK цифровые технологии" (Москва) и KNIGHT FRANK (Москва), третье - T+T Architects (Москва) в консорциуме с компанией "ПРОЕКТ ВЕКА.СПб" (СПб).

Ране сообщалось, что ДСК-500 обещает стать самым большим технопарком России, в ходе реновации в 2024-2025 годах помещения бывшего домостроительного комбината будут преобразованы для размещения высокотехнологичных производств, научно-исследовательских лабораторий, создания креативных пространств.