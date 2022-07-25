Восемь новых инвестпроектов на 500 млн рублей планируют реализовать тюменские бизнесмены

Инвестиционные проекты из Тюмени, Ишима, Тюменского и Уватского районов, Голышмановского городского округа рассмотрели участники экспертного совета Инвестагентства Тюменской области.

В индустриальном парке "Богандинский" планируют запустить проект по производству огнестойких полимерных труб для систем автоматического пожаротушения и завод по производству пеностекольного щебня. Общая сумма инвестиций - 147 млн рублей, 46 новых рабочих мест будет создано.

Инвестор из Тюмени собирается расширить действующий банный комплекс и построить еще один с хамамом, парной, душевыми комнатами, бассейном и рестораном. Общий объем инвестиций в оба проекта составит 210 млн рублей.

Также в Тюмени планируется построить производственный корпус общей площадью около 2 тыс. кв. м. и приобрести специальное оборудование для изготовления металлических резервуаров. Планируемый объем инвестиций составит 100 млн. рублей, будет создано 45 новых рабочих мест.

В Голышмановском городском округе фермерское хозяйство планирует приобрести линию для упаковки картофеля, что позволит автоматизировать процесс упаковки продукции и снизит трудозатраты на производстве. Инвестиции в оборудование составят 6 млн. рублей.

Кафе быстрого питания будет возведено до конца текущего года на бульваре Белоусова в городе Ишиме – пешеходной и туристической зоне, являющейся точкой притяжения горожан и гостей города. Инвестор планирует вложить в проект более 10 млн рублей и создать 11 новых рабочих мест.

В Уватском районе предприниматель планирует расширить бизнес, связанный с транспортировкой грузов. Капитальные вложения составят более 30 млн рублей.