Тобольские дети облюбовали перевернутый дом

Многодетная мама Елена Пушкарева в Тобольске запустила аттракцион "Перевёрнутый дом", администрация города проект поддержала, а туроператоры включили его в свои маршруты.

Зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и реализовать идею с помощью субсидии Пушкаревой помогли в тобольском отделении Кадрового центра "Работа России" Тюменской области.

Перевернутый дом стоит в Михайловском парке, на его первом этаже кофейня с библиотекой, аттракцион - на втором, с начала лета в нем постоянно гостят дети.

"У нас уже есть свои "постоянники". Ребятишки часами играют на первом этаже и родители не могут их увести домой", - с улыбкой рассказывает Елена Пушкарева.

Аттракцион рассчитан на круглогодичную работу. В нем проводят не только ежедневный досуг местные ребятишки. В доме организуются детские праздники, дни рождения. А пока дети познают перевернутый мир, взрослые отдыхают в кофейне-библиотеке.

Программа содействия самозанятости помогает начать свое дело безработным жителям региона. На развитие своего дела выделяется единовременная финансовая помощь в размере до 192 тысяч рублей. Это один из самых высоких показателей по стране.