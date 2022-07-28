Тюменские сыровары приняли участие в Крестовской ярмарке

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Крестовская ярмарка в Шадринском районе Курганской области проводится в этом году впервые после пандемии, наряду с курганскими предпринимателями и ремесленниками не пропустили масштабное мероприятие и такие тюменские компании, как "Siньор Джованни", "Ингала" и "Сырник", сообщает Telegram-канал Тюменский аграрий.

"Ярмарка — отличная возможность рассказать о своих сырах, порадовать людей свежим, качественным и вкусным продуктом, что мы сегодня и сделали", — отметил директор сыроварни Siньор Джованни Иван Рожков.

Рожков отметил, что сыроварня уже во всю готовится к следующему событию:

В ближайших планах — участие в фестивале еды "Свое", который пройдет на площади 400-летия в Тюмени 6-7 августа. Мы готовим новую партию сыров, приглашаю всех за покупками и хорошим настроением.

Крестовская ярмарка имеет давнюю историю и когда-то была третьей по величине в Российской империи. В 2012 году ее решили возродить, в этом году ожидалось участие около более 200 предпринимателей и около 10 тысяч гостей из Курганской области и соседних регионов, сообщает "Курганская область. Официально".