Садоводам обезопасили дороги к остановкам по Велижанскому тракту

Путь дачников нескольких садовых товариществ по Велижанскому тракту до автобусных остановок стал более освещённым и безопасным, ситуация улучшилась после того, как в декабре горожане сообщили о проблеме на прямую линию с губернатором.

Дорожники и энергетики смонтировали освещение сразу на 7 пешеходных переходах и 14 остановках.

"Об отсутствии уличного освещения жители садовых некоммерческих товариществ, которые расположены с 6-го по 10-й км автодороги Тюмень – Нижняя Тавда, написали на прямую линию, которую я проводил в декабре 2021 года. Обращение мы взяли в работу, из областного бюджета выделили необходимые средства. В итоге специалисты все сделали гораздо быстрее, чем бывает в подобных случаях", - сообщается в Telegram-канале губернатора Александра Моора.



Глава региона отметил, что "такие проблемные места у нас еще есть, но мы постепенно решаем задачу".