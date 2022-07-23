Тюменские работодатели трудоустроили по квоте 4 300 инвалидов

В организациях и на предприятиях Тюменской области в счет квоты работают 4300 инвалидов, они трудятся по различным профессиям: архивариус, юрист, системный администратор, повар, делопроизводитель, секретарь, швея, водитель автомобиля, бухгалтер, специалист по кадрам, социальный работник и др. А для инвалидов, готовых работать, но нуждающихся в индивидуальном подходе, в арсенале службы занятости есть государственная услуга по организации сопровождения занятости, сообщает дептруда.

Специалисты центра занятости населения не просто предлагают гражданину с инвалидностью рабочие места, но и оказывают индивидуальную помощь при его трудоустройстве. Создают условия для осуществления трудовой деятельности и ускорения адаптации на рабочем месте.

Одним из постоянных партнеров по трудоустройству инвалидов является Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. В этой организации создают временные рабочие места для людей, которые могут трудиться под присмотром наставника. Инвалиды, не имеющие противопоказаний к труду, наводят чистоту в производственных и служебных помещениях дома-интерната.