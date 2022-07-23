Банк России снизил ключевую ставку до 8%

Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п. - до 8,00% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания людей и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 г. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем мы предполагали в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 г. По прогнозу ЦБ РФ годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 году, 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября.