Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлено до 30 июля

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 30 июля 2022 года 03:45 по московскому времени, сообщает Росавиация.

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