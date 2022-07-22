ООО "Газпром добыча Надым" стало участником Нефтегазового кластера Тюменской области

ООО "Газпром добыча Надым" стало восьмидесятым участником Нефтегазового кластера Тюменской области.

ООО "Газпром добыча Надым" - первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях.

Генеральный директор ООО "Газпром добыча Надым" Игорь Мельников:

Добыча газа в арктических условиях – дело не из простых, ведь каждое месторождение при разработке требует индивидуального подхода. при реализации любых экономически значимых для страны проектов, мы опираемся на научный и промышленный потенциал регионов России – это позволяет нам максимально снизить долю импорта при обустройстве новых и эксплуатации действующих месторождений, а также содействовать развитию отечественных производителей и научных организаций.

Ассоциация "Нефтегазовый кластер" насчитывает 80 промышленных компаний из 14 субъектов РФ. Цель кластера - снижение доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40% к 2024 году за счет реализации высокотехнологичных проектов компаниями-участниками кластера, в ом числе за счет развития предприятий-участников кластера, коммерциализация разработок в сфере ТЭК.

Взаимодействие Кластера с вертикально-интегрированными нефтегазовыми компаниями и их дочерними обществами увеличивает скорость импортозамещения в сфере ТЭК, обеспечивает доступ производственных и сервисных предприятий к технологическим вызовам добывающих компаний и обеспечивает создание крепких кооперационных связей между его участниками, сообщается на сайте ассоциации.