Кадровый центр "Работа России" помогает тюменцам стать предпринимателями

Анастасия Круглова открыла в деревне Новоборовой, что в 40 км от районного центра Викулово магазин на радость местным жителям, а стать предпринимателем она смола благодаря поддержке кадрового центра "Работа России" Тюменской области.

Консультанты Викуловского отделения сначала предложили девушке пройти обучение основам предпринимательской деятельности, после окончания курса помогли подготовить бизнес-план с подробными расчетами. Экономическая целесообразность плана была доказана рабочей группе, и проект был успешно защищен.

Сейчас в магазине всегда в наличии свежие продукты питания и товары первой необходимости. И это все в шаговой доступности, не нужно часто ездить в районный центр. Анастасия Круглова - целеустремленная девушка, которая планирует увеличивать объемы и расширять ассортимент, чтобы закрывать потребности земляков.

Меры поддержки предпринимательской инициативы оказываются гражданам, состоящим на учете в качестве безработного. На развитие своего дела выделяется единовременная финансовая помощь в размере до 192 тысяч рублей.

Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области: