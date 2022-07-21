Тюменский университет новый сорт моркови решил назвать губернаторским

В аграрном университете состоялась встреча представителей вуза, предприятий-партнеров, специалистов МГУ, профильных НИИ и Федерального научного центра овощеводства для обсуждения хода реализации двух проектов: "Рациональное земледелие на основе биологизации почвы и применения цифровых агротехнологий" и "Селекция отечественных сортов овощных культур в Тюменской области".

"Есть договоренность о том, чтобы заключить рамочные соглашения с Федеральным научным центром овощеводства и МГУ имени Ломоносова, где мы проведем наши первые исследования. В перспективе мы планируем создать лабораторию на нашей базе для более масштабной работы, - отметила проректор по научной деятельности ГАУ Северного Зауралья Лариса Глазунова. - Оба представленных проекта долгосрочные - до 2030 года, и оба они поддержаны Правительством Тюменской области. Перед нами также поставлена задача развивать семеноводство овощных культур. В частности, селекционеры аграрного университета ведут работу по созданию сорта моркови "Губернаторской".