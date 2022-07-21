Фонд кино модернизирует три кинотеатра в Тюменской области

13:27 21 июля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В 2022 году в Тюменской области откроются кинозалы откроются в Голышманово, Нижней Тавде и Ярково.

Об этом стало известно после объявления результатов очередного отбора Фондом кино организаций, осуществляющих показ фильмов, в целях создания условий для показа национальных картин в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек.

На оснащение современным цифровым оборудованием организациям будет выделено 9 млн рублей (ранее выделилось 5 млн).

Всего в рамках реализации нацпроекта "Культура" в Тюменской области открыто 6 муниципальных кинозалов, с начала 2022 года посетило 13 866 человек.

За время существования программы открыто 1 175 кинозалов в 81 регионе, создано более 200 тысяч новых зрительных мест. Более 20 млн человек получили доступ к услугам современного цифрового кинопоказа.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2022