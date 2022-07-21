С начала 2022 года в тюменских лесах выявлено 79 незаконных рубок

79 незаконных рубок леса установлено в Тюменской области с начала 2022 года, последняя выявлена в Сладковском лесничестве: ущерб от вырубки 7 берёз оценён в 113 000 рублей.
Выявить правонарушение удалось благодаря сообщению свидетеля, личность виновного установили по горячим следам. Материалы по делу переданы в органы внутренних дел.
За незаконную рубку лесных насаждений ответственность предусмотрена статьей 260 Уголовного кодекса России:
▫️штраф до 3 млн рублей или в размере заработной платы/иного дохода за период от 4 до 5 лет;
▫️принудительные работы до 5 лет со штрафом от 300 000 до 500 000 рублей или в размере дохода от 2 до 4 лет;
▫️лишение свободы до 7 лет со штрафом от 300 000 до 500 000 рублей или в размере дохода от 2 до 3 лет.
Кроме того, виновный должен возместить сумму ущерба.
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