С начала 2022 года в тюменских лесах выявлено 79 незаконных рубок

12:00 21 июля 2022
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79 незаконных рубок леса установлено в Тюменской области с начала 2022 года, последняя выявлена в Сладковском лесничестве: ущерб от вырубки 7 берёз оценён в 113 000 рублей. 

 Выявить правонарушение удалось благодаря сообщению свидетеля, личность виновного установили по горячим следам. Материалы по делу переданы в органы внутренних дел. 

 За незаконную рубку лесных насаждений ответственность предусмотрена статьей 260 Уголовного кодекса России:

▫️штраф до 3 млн рублей или в размере заработной платы/иного дохода за период от 4 до 5 лет;

▫️принудительные работы до 5 лет со штрафом от 300 000 до 500 000 рублей или в размере дохода от 2 до 4 лет;

▫️лишение свободы до 7 лет со штрафом от 300 000 до 500 000 рублей или в размере дохода от 2 до 3 лет.

Кроме того, виновный должен возместить сумму ущерба.

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