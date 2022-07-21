Тюменская область направила на поддержку бизнеса более 754 млн рублей

754 811 550 рублей в качестве государственной поддержки из бюджета Тюменской области за первое полугодие 2022 года получили малые и средние предприниматели Тюменской области, сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев.

Предприниматели берут деньги на обновление оборудования, покупку техники, на текущую деятельность.

Почти половина суммы - 361 млн рублей - поручительство Гарантийного фонда, это самая востребованная мера в этом году. "Бизнес использует этот механизм для получения крупного кредита, если нет залога", - сообщил Пантелеев.

До 25 июля предприниматели могут подать документы на две поддержки: гранты до 500 000 рублей для молодёжи и такое же финансирование социальных проектов. Информацию об участи в программах можно уточнить в Инвестагентстве Тюменской области по тел. 8 (3452) 49-99-44.