НКО Тюмени обсудят лучшие практики по борьбе с бедностью

Общественный совет при департаменте социального развития Тюменской области и альянс СО НКО Тюменской области приглашают на конференцию "Лучшие практики СО НКО в направлении борьбы с бедностью: опыт и перспективы".

Ведущие региональные эксперты и лидеры СО НКО расскажут о наиболее перспективных тенденциях и инструментах поддержки людей с доходами ниже прожиточного минимума.

На конференции будут рассмотрены возможности использования в целях борьбы с бедностью ресурсно ориентированных моделей социального взаимодействия и неденежной экономики, социального контракта и программ повышения финансовой грамотности населения.

Во второй части мероприятия будет запущено три проектные лаборатории. В ходе их работы участники конференции выработают практические решения и рекомендации, которые затем будут переданы в профильные органы власти.

К участию в событии приглашаются представители некоммерческого сектора и волонтерских организаций, чья работа связана с помощью людям.

Мероприятие пройдет 21 июля с 10 до 17 часов в "Точка кипения" (Республики, 142). Желающим принять участие необходимо пройти предварительную регистрацию.