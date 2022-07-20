НКО Тюмени обсудят лучшие практики по борьбе с бедностью

Общественный совет при департаменте социального развития Тюменской области и альянс СО НКО Тюменской области приглашают на конференцию "Лучшие практики СО НКО в направлении борьбы с бедностью: опыт и перспективы".
Ведущие региональные эксперты и лидеры СО НКО расскажут о наиболее перспективных тенденциях и инструментах поддержки людей с доходами ниже прожиточного минимума.
На конференции будут рассмотрены возможности использования в целях борьбы с бедностью ресурсно ориентированных моделей социального взаимодействия и неденежной экономики, социального контракта и программ повышения финансовой грамотности населения.
Во второй части мероприятия будет запущено три проектные лаборатории. В ходе их работы участники конференции выработают практические решения и рекомендации, которые затем будут переданы в профильные органы власти.
К участию в событии приглашаются представители некоммерческого сектора и волонтерских организаций, чья работа связана с помощью людям.
Мероприятие пройдет 21 июля с 10 до 17 часов в "Точка кипения" (Республики, 142). Желающим принять участие необходимо пройти предварительную регистрацию.
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