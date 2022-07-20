Тюменские самозанятые могут оформить в Сбере льготную ипотеку

Сбербанк начал выдавать льготную ипотеку самозанятым. Жителям Тюменской области доступны две кредитные программы: "Семейная ипотека" от 5,7% и "Господдержка" от 8,7%. Срок кредитования – до 30 лет.

Для самозанятых действуют те же условия госпрограмм, что и для клиентов, которые работают по найму. Единственное исключение – минимальный размер первоначального взноса для самозанятых составляет от 30%.

Чтобы воспользоваться льготными программами, самозанятым необходимо зарегистрироваться в сервисе Сбера "Своё дело", получать профессиональный доход на карту Сбера либо подтвердить свою платёжеспособность справкой о состоянии расчётов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России (КНД 1122036).

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов:

В Тюменской области зарегистрировано 52,5 тысячи самозанятых, тех, кто получает профессиональный доход и пользуются преимуществами специального налогового режима. Теперь тысячи тюменцев с помощью Сбера также смогут улучшить свои жилищные условия, оформив льготную ипотеку по сниженной ставке.

По данным программам можно приобрести жилье в новостройке. Предложение не распространяется на индивидуальное жилищное строительство и рефинансирование, отмечают в пресс-службе банка.