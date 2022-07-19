В Тюменской области за полгода оформлено более 44,3 тыс. ипотек

По итогам шести месяцев 2022 года Управлением Росреестра по Тюменской области зарегистрировано свыше 44,3 тысячи ипотек. Показатель выше аналогичного периода прошлого года на 12,7%, сообщает пресс-служба регионального Управления Росреестра.

От общего числа зарегистрированных ипотек 4,8 тыс. приходится на "льготную" ипотеку, 79 – на "сельскую".

Отмечается, что более 87% ипотек зарегистрировано в рамках проекта Росреестра "Ипотека за 24 часа".

"Проект реализуется во взаимодействии с кредитными организациями и позволяет заявителям получать право собственности на недвижимость в течение одного дня, в случае отсутствия причин, препятствующих вынесению положительных решений при регистрации недвижимости. Удаленный формат исключает личное посещение офисов МФЦ и существенно сокращает время оформления документов", - сообщил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников.