ТюмГУ отвел 540 бюджетных мест для поступающих на IT-направления

Самое большое количество бюджетных мест в этом году в Тюменском госуниверситете отведено для подготовки бакалавров, специалистов, магистров в сфере программирования, защиты данных, информационных систем, компьютерной безопасности, сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.
Обучение специалистов для IT-отрасли осуществляется в Институте математики и компьютерных наук, без привлечения денежных средств здесь смогут учиться 475 бакалавров и специалистов. В магистратуру могут поступить на бюджетную основу 65 человек.
Согласно рейтингу вузов России 2022 года, представленному сервисом SuperJob, по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2016- 2021 гг. ТюмГУ входит в двадцатку лучших. Средняя зарплата выпускника ТюмГУ составляет 100 тысяч рублей в месяц. С прошлого года этот показатель поднялся на 15 тысяч рублей. IT-специалисты университета особенно востребованы предприятиями региональной экономики, и 74% выпускников остаются работать в городе.
Ректор ТюмГУ Иван Романчук:
Наше высокое положение в рейтинге обеспечено качественной системой подготовки айтишников, победы в самых различных профессиональных соревнованиях и конкурсах внушают уверенность в их конкурентоспособности еще на уровне студенчества.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru