ТюмГУ отвел 540 бюджетных мест для поступающих на IT-направления

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Самое большое количество бюджетных мест в этом году в Тюменском госуниверситете отведено для подготовки бакалавров, специалистов, магистров в сфере программирования, защиты данных, информационных систем, компьютерной безопасности, сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Обучение специалистов для IT-отрасли осуществляется в Институте математики и компьютерных наук, без привлечения денежных средств здесь смогут учиться 475 бакалавров и специалистов. В магистратуру могут поступить на бюджетную основу 65 человек.

Согласно рейтингу вузов России 2022 года, представленному сервисом SuperJob, по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2016- 2021 гг. ТюмГУ входит в двадцатку лучших. Средняя зарплата выпускника ТюмГУ составляет 100 тысяч рублей в месяц. С прошлого года этот показатель поднялся на 15 тысяч рублей. IT-специалисты университета особенно востребованы предприятиями региональной экономики, и 74% выпускников остаются работать в городе.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук: