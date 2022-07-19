Медучреждениям Тобольска требуются 50 врачей

14:04 19 июля 2022
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Одной из востребованных сфер на рынке труда является медицина. В банке вакансий Тюменской области имеется более 1990 вакансий,  50 из них в городе Тобольске, сообщает областной департамент труда и занятости населения. 

Медицинским учреждениям города требуются врач ультразвуковой и функциональной диагностики, акушер-гинеколог, дерматолог, ортодонт, отоларинголог, офтальмолог, реаниматолог, педиатр, инфекционист, терапевт и другие специалисты. Все вакансии представлены на портале дептруда.

Теги: вакансии , врачи , Тобольск , трудоустройство
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