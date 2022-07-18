H&M в августе откроет российские магазины для распродажи товаров

Компания Н&M в рамках сворачивания бизнеса в России планирует в августе на время возобновить работу магазинов для распродаж, со ссылкой на компанию сообщает РИА Новости.

Точной даты открытия магазинов для распродажи в России нет, это будет в августе, но не обязательно первого числа, уточняет информагентство.

H&M постепенно откроет большинство магазинов, они будут работать до тех пор, пока не продадут большую часть оставшихся запасов. Эксперты предполагают, что на время распродаж трафик посетителей в ТРЦ может вырасти на 20%.

Все физические магазины H&M в России, а их 130, и сайт hm.com/ru в нашей стране не работают с 3 марта.