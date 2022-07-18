Предприимчивые тюменцы получили более тысячи поручительств от "Гарантийного фонда"

Более 1 000 поручительств выдано предпринимателям Тюменской области с начала работы "Гарантийного фонда", программу реализует с 2008 год Инвестиционное агентство региона, сообщает информцентр правительства региона.

За первое полугодие 2022 года 86 предприятий смогли оформить кредиты и получить по ним 360,8 млн рублей.

60% обращений в "Гарантийный фонд" поступило от предприятий сельского хозяйства, сферы услуг и производства. Также гарантийной поддержкой воспользовались 11 начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2021 году выдано 210 поручительств на общую сумму 857,6 млн рублей. Средства привлекаются как на инвестиционные цели, так и для пополнения оборотных средств.