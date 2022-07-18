Огромный рулон овощной сетки установили на заводе в Тюменской области

Арт-объект установили на территории завода по производству овощной сетки компании "Аранео-групп", в темное время суток он будет подсвечиваться, сообщила глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.
"Сделали самый большой в мире рулон ;) На территории завода ARANEO установили большой макет рулона овощной сетки. Своеобразный памятник выпускаемой продукции 7 метров в высоту и 18 – в окружности. Он выше складских помещений завода и его видно издалека", отмечается на сайте предприятия.
Предприятие ARANEO — первый в России завод-изготовитель сетки для упаковки овощей. Компания является производственным предприятием полного цикла, вся продукция выпускается непосредственно на заводе по уникальной технологии и из отечественного вторичного и первичного сырья.
До 2017 года вся овощная сетка в России была импортной, сегодня это предприятие выпускает 3500 тонн овощной сетки, продает по всей России и экспортирует в Казахстан, Узбекистан и Белоруссию. На предприятии работает 250 человек.
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