В Тюмени продолжают устранять последствия воскресного ливня

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В воскресенье в областной столице за несколько часов залпом выпало почти 15 мм осадков, последствия сильного ливня устраняются до сих пор.

1 мм осадков на 1 га площади дает 900 ведер воды.

В администрации города сообщили, что еще "до начала дождя подрядчики подготовили откачивающую технику, которая выехала на проблемные участки". Вечером откачка воды велась на на улицах Крылова, Елизарова, Республики, Воровского, Ялуторовской, Короленко и других территориях. для ускорения пропуска воды рабочие очищали решетки ливневок, работа по откачке велась и в ночную смену.

Тем не менее на странице "Тюмень-наш дом" "ВКонтакте" на утро еще поступают сообщения о подтопленных территориях. В частности, вода стоит у Станции переливания крови (Энергетиков, 35), в третьем заречном микрорайоне, в Европейском микрорайоне подтоплена переход к "Ленте" с ул. Эрвье. Проблемы носят локальный характер и оперативно отрабатываются управами административных округов и управляющими компаниями, отметают в комментариях сотрудники администрации города.

Информировать о подтоплении придомовой территории необходимо УК. Если они не реагируют на заявки жителей, то можно писать сообщения на портал и группу "Тюмень-наш дом".