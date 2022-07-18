В Тюмени продолжают устранять последствия воскресного ливня

09:40 18 июля 2022
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Фото - https://vk.com/tmnourhome

В воскресенье в областной столице за несколько часов залпом выпало почти 15 мм осадков, последствия сильного ливня устраняются до сих пор. 

1 мм осадков на 1 га площади дает 900 ведер воды.

В администрации города сообщили, что еще "до начала дождя подрядчики подготовили откачивающую технику, которая выехала на проблемные участки". Вечером откачка воды велась на на улицах Крылова, Елизарова, Республики, Воровского, Ялуторовской, Короленко и других территориях. для ускорения пропуска воды рабочие очищали решетки ливневок, работа по откачке велась и в ночную смену. 

Тем не менее на странице "Тюмень-наш дом"  "ВКонтакте" на утро еще поступают сообщения о подтопленных территориях. В частности, вода стоит у Станции переливания крови (Энергетиков, 35), в третьем заречном микрорайоне, в Европейском микрорайоне подтоплена переход к "Ленте" с ул. Эрвье. Проблемы носят локальный характер и оперативно отрабатываются управами административных округов и управляющими компаниями, отметают в комментариях сотрудники администрации города. 

Информировать о подтоплении придомовой территории необходимо УК. Если они не реагируют на заявки жителей, то можно писать сообщения на портал и группу "Тюмень-наш дом".

Теги: администрация Тюмени , дождь , ливневая канализация
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