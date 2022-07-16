Свежие салаты и капуста с тюменских полей появились в торговых сетях

20:00 15 июля 2022
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В Тюменской области началась уборка ранних овощных культур открытого грунта, первой к работам приступила агрофирма "КРиММ" Упоровского района. 

С 3,2 га полей агрофирмы убраны салаты, специалисты отмечают хорошую урожайность в сезоне - 180 центнеров с гектара. Прямо с поля на прилавки уже начал поступать свежий салат сортов "Романо", "Айсберг", "Батавиа". 

На такой же площади собрали капусту, урожайность - 526 центнеров с гектара. Кочаны сорта "Адема" со сроком хранения до 4 недель начала поступать на прилавки торговых сетей, отгружается региональным покупателям. 

Всего в Тюменской области посажено более одной тысячи гектаров овощей открытого грунта. На полях нашего региона овощеводы выращивают морковь, капусту, свеклу, лук, салаты. 

Теги: АПК , овощи
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