Свежие салаты и капуста с тюменских полей появились в торговых сетях

В Тюменской области началась уборка ранних овощных культур открытого грунта, первой к работам приступила агрофирма "КРиММ" Упоровского района.

С 3,2 га полей агрофирмы убраны салаты, специалисты отмечают хорошую урожайность в сезоне - 180 центнеров с гектара. Прямо с поля на прилавки уже начал поступать свежий салат сортов "Романо", "Айсберг", "Батавиа".

На такой же площади собрали капусту, урожайность - 526 центнеров с гектара. Кочаны сорта "Адема" со сроком хранения до 4 недель начала поступать на прилавки торговых сетей, отгружается региональным покупателям.

Всего в Тюменской области посажено более одной тысячи гектаров овощей открытого грунта. На полях нашего региона овощеводы выращивают морковь, капусту, свеклу, лук, салаты.