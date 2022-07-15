Тюмень признана самым умным городом России с населением до 1 млн человек

Минстрой представил рейтинг умных городов России. Тюмень признана лидером среди городов с населением от от 250 тысяч до 1 миллиона, сообщает РИА Новости.

Лидеры среди городов с населением свыше 1 млн:

1. Москва (117,16 балла из 120)

2. Петербург (98,13)

3. Нижний Новгород (88,26)

Лидеры среди городов с населением от 250 тыс до 1 млн:

1. Тюмень (100,75)

2. Рязань (87,76)

3. Сургут (86,25)

Лидеры среди городов с населением до 100 тыс:

1. Ханты-Мансийск (91,85)

2. подмосковный Реутов (85,69)

3. подмосковный Королев (83,86)

Расчет индекса цифровизации городов, или их IQ, проводится Минстроем четвертый год подряд. Каждый город оценивается по 47 показателям, которые разделены на 10 направлений: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, а также инфраструктура сетей связи, отмечают в РИА Новости.