В Тюменской области из-за жары ограничили движение на участках федеральных трасс

В связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха свыше +32 °С с 12.00 до 20.00 15 июля введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, на следующих федеральных автомобильных дорогах:

- на участке км 55+450 - км 465+331 Р-254 "Иртыш",

- на участке км 125+421 - км 356+282 Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган,

- на участке км 0+000 - км 91+462 Р-254 "Иртыш", подъезд к г. Тюмень.