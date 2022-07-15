Тюмень и Красноярск свяжут пятью авиарейсами в неделю

14:00 15 июля 2022
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Авиакомпания "Россия" с 22 июля приступает к выполнению рейсов Красноярск-Тюмень-Красноярск 5 раз в неделю.

Из Красноярска в Тюмень можно улететь утренними рейсами в  понедельник и воскресенье или ночными во вторник, среду и пятницу.
Из Тюмени в Красноярск дневные рейсы в понедельник и воскресенье и ночные -  по средам, четвергам и субботам. Билеты уже в продаже. 

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