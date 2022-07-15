Аэропорты Краснодара и Анапы остаются закрытыми до 24 июля

Режим временного ограничения полётов в аэропорты Краснодара и Анапы, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты продлевается до 24 июля, сообщает Росавиация.
В перечисленных аэропортах южной и центральной части России с февраля этого года из-за событий на Украине действует режим временного ограничения полетов, в предыдущий раз он был продлен до 18 июля 2022 года.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты РФ работают штатно.
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