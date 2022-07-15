Аэропорты Краснодара и Анапы остаются закрытыми до 24 июля

Режим временного ограничения полётов в аэропорты Краснодара и Анапы, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты продлевается до 24 июля, сообщает Росавиация.

В перечисленных аэропортах южной и центральной части России с февраля этого года из-за событий на Украине действует режим временного ограничения полетов, в предыдущий раз он был продлен до 18 июля 2022 года.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты РФ работают штатно.