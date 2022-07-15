Предпринимателям 14-25 лет в Тюмени обещают до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса

Конкурс на гранты для молодых предпринимателей стартовал в Тюменской области 12 июля. победители получат от 100 до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса при условии 25-процентного софинансирования проекта.
Пока подано лишь две заявки: проект кондитерской и бизнес по оценке воздействия на окружающую среду.
"Друзья, у нас странная математика на этой неделе. Мы третий день как объявили конкурс на новую господдержку - гранты для молодёжи. А заявки к нам поступило всего лишь 2! Это
При этом, телефоны наши раскалены от звонков тех, кто интересуется грантами", - недоумевают организаторы грантового конкурса.
До окончания приема заявок осталось 7 рабочих дней, он завершится 25 июля в 18:00. Документы от претендентов принимают по адресу: Тюмень, ул Грибоедова, 2, утончить информацию модно по тел. (3452) 42-66-54 (Бобрикова Виктория Александровна). Подробно от условиях участия в конкурсе - здесь.
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