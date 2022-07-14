В двух тюменских водоемах обнаружены яйца гельминтов

Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" исследовал 505 проб воды поверхностных водоемов, 10 из них не соответствуют гигиеническим нормативам.

Так, специалисты установили, что в воде озера Круглого присутствуют яйца аскарид, а в пруду Утином - яйца токсокар. Также обнаружены биогенные загрязнители, являющиеся возбудителями паразитарных заболеваний.

По санитарно-химическим показателям не соответствуют нормам озера Круглое и Липовое, пруды Войновский и Плехановский. В пруду Лесном содержание железа суммарно превышает предельно допустимую концентрацию.

В вышеперечисленных водоемах отмечается разная степень загрязнения органическими веществами как природного происхождения, так и техногенного, которые могут попадать в водный объект с хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами, с дождевыми поверхностными смывами с почвы.

Указанные водные объекты являются муниципальными, для купания не предназначены, органами местного самоуправления установлены информационные аншлаги "Купание запрещено".

Отдыхающим рекомендуется принимать водные процедуры (купаться) только в пределах зон рекреации на водных объектах (пляжах), в которых вода соответствует требованиям санитарного законодательства, и не игнорировать предупредительные знаки об опасности купания.