В Тюмени организуют фестиваль фермерской еды

Масштабный фестиваль фермерской еды "СВОЁ" пройдет 6 и 7 августа на площади 400-летия Тюмени.

С 10:00 до 20:00 гостей ждут фермеры со своей натуральной продукцией: мёд, птица, сыры, колбасы, овощи, ягоды и многое другое, ремесленники и мастер-классы, концерт, развлечения для детей, фотозоны и розыгрыш призов.

Участие для фермеров и гостей — бесплатное, вход на фестиваль свободный.

Фестиваль "СВОЁ" в российских городах проходит с 2017 года. География мероприятия уже охватила 12 крупных регионов страны и пять федеральных округов России: от Центрального до Дальневосточного. Фестиваль проводили в Туле, Ижевске и Великом Новгороде, Москве, Барнауле, Гатчине и других городах.

За всю историю фестиваля при поддержке Россельхозбанка проведена большая работа по привлечению участников. Ими стали более тысячи фермерских хозяйств со всей страны, которые представили разнообразную продукцию: молочную и сырную, мёд, мясо и птицу, овощи и фрукты, рыбу и морепродукты, хлеб, бакалею, грибы и ягоды, чай и травы. Фестиваль "СВОЁ" сегодня не только объединяет фермеров, но и становится площадкой для знакомства между фермерами и гостями фестиваля.

Ежегодный региональный фестиваль является событием, которое способствует экономическому росту региона, развитию малого и среднего бизнеса и внутреннего туризма.

В Тюмени фестиваль организован при поддержке правительства Тюменской области и администрации города.