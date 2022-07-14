Ялуторовский комбинат стройматериалов увеличит выпуск кирпичей и газобетона

12:09 14 июля 2022
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Ялуторовский комбинат строительных материалов начинает программу модернизации, рассчитанную до 2031 года. Часть средств – 50 млн рублей – выделило Инвестиционное агентство Тюменской области.

Предприятие "КСМ" – один из крупнейших производителей строительных стеновых материалов на Урале. Сейчас здесь работает более 240 человек, планируется создать еще 13 рабочих мест.

Модернизация позволит увеличить на 76% выпуск силикатного кирпича и нарастить объемы производства газобетона на 43%. 

 

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