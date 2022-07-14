Тюменские предпенсионеры могут пройти профобучение

В Тюменской области с начала года одобрено более 190 заявок от людей предпенсионного возраста, желающих пройти профобучение.

В рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" реализуются мероприятия по профессиональному обучению отдельных категорий граждан, в число которых входят граждане 50 лет и старше, а также граждане предпенсионного возраста.

Проект помогает гражданам, относящимся к данным категориям, приобретать новые знания и навыки, необходимые на современном рынке труда. У тюменцев наиболее популярны программы на данный момент: "Специалист по работе на маркетплейсах", "1С программист", "Безопасность технологических процессов и производств, охрана труда и окружающей среды".

Подать заявку на обучение и ознакомиться с перечнем образовательных программ можно на портале "Работа России".