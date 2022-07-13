Тюменцам рассказали, почему важно оформлять трудовой договор с работодателем

Теневая занятость несет для работников целый ряд негативных последствий. Наиболее распространенное ее проявление - работа граждан без оформления трудовых отношений, выплата заработной платы "в конверте". Некоторые работодатели, принимая работника, отказывают ему в оформлении трудовых отношений, то есть предлагают ему работать нелегально.

Зачастую работников такая ситуация устраивает. Однако когда происходит увольнение без предупреждения или не выплачивается причитающаяся сумма, граждане сталкиваются с проблемой доказательства наличия трудовых отношений. А без подтвержденных сведений о трудовых отношениях привлечь к ответственности недобросовестных работодателей не удастся. Полный перечень возможных доказательств изложен в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 23.12.2021 № 45.

Департамент труда и занятости населения Тюменской области напоминает, что в случае, если работодатель отказывается заключать трудовой договор, необходимо обратиться в Государственную инспекцию труда в Тюменской области через сайт Онлайнинспекция.РФ. Консультацию по вопросам соблюдения трудового законодательства можно получить также по телефону горячей линии (3452) 500-915 доб. 111 либо в суд.

О фактах выплаты заработной платы вне рамок трудового договора можно также сообщить по телефонам горячих линий, созданных в каждом муниципальном образовании, а также в департамент труда и занятости населения Тюменской области (телефон (3452) 42-61-18, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).