Тюменский центр "Мой бизнес" помогает предпринимателям работать на маркетплейсах, со СМИ и в соцсетях

Центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области активно оказывает комплексные услуги для предпринимателей.

С начала 2022 года 133 предпринимателя воспользовались комплексными услугами центра "Мой бизнес" Тюменской области.

Наибольшей популярностью пользуются опции, связанные с выводом на российские маркетплейсы, продвижением товаров и услуг в средствах массовой информации, консультации по маркетингу и бухгалтерии, развитие франшиз и участие в инвестиционном акселераторе, а также технологические услуги. Недавно в линейке комплексных услуг добавилась опция, связанная с удвоением первого платежа при продвижении в социальной сети VK.

"Главная цель комплексных услуг дать предпринимателям инструмент для развития бизнеса или решения конкретной ситуации в его развитии, это нематериальная форма поддержки бизнеса, доступная предпринимателям на всей территории региона", - комментирует новость руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев.

Услуги оказываются согласно нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", основная часть - бесплатно, часть - по принципу софинансирования.

Подать заявку на получение услуги можно на сайте мойбизнес-72.рф.