Ишимцы приглашают жителей области на фестиваль золотого карася

Семейный гастрономический фестиваль "Золотой карась" организуют в пригороде Ишима 16 июля. На территории спортивно-туристического комплекса "Красная горка" развернутся творческие и гастрономические площадки, будут организованы выставки ремесленников, выступление артистов, интерактивная зона.

Любители спорта смогут поучаствовать в подвижных играх на свежем воздухе и пройти испытания в рамках фестиваля ГТО.

Для детей и родителей подготовлены семейные игровые программы, мастер-классы ("Плетение венков", "Сибирский лён", "Семейная фенечка").

Участники мероприятия смогут проявить свой художественный потенциал в расписывании берёзового спила "Карась", раскрашивании фигурок "Чудная рыбка" и приложить свою руку к мега-раскраске "Золотой карась".

В завершение праздника для гостей будет организована развлекательная программа и дискотека.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 12.00 на главной сцене Красной горки.