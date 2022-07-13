Ишимцы приглашают жителей области на фестиваль золотого карася

Семейный гастрономический фестиваль "Золотой карась" организуют в пригороде Ишима 16 июля. На территории спортивно-туристического комплекса "Красная горка" развернутся творческие и гастрономические площадки, будут организованы выставки ремесленников, выступление артистов, интерактивная зона.
Любители спорта смогут поучаствовать в подвижных играх на свежем воздухе и пройти испытания в рамках фестиваля ГТО.
Для детей и родителей подготовлены семейные игровые программы, мастер-классы ("Плетение венков", "Сибирский лён", "Семейная фенечка").
Участники мероприятия смогут проявить свой художественный потенциал в расписывании берёзового спила "Карась", раскрашивании фигурок "Чудная рыбка" и приложить свою руку к мега-раскраске "Золотой карась".
В завершение праздника для гостей будет организована развлекательная программа и дискотека.
Торжественное открытие фестиваля состоится в 12.00 на главной сцене Красной горки.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru