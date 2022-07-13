Сервис купли-продажи транспорта запустили на Госуслугах

17:08 13 июля 2022
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МВД России совместно с Минцифры запустили электронный сервис купли-продажи транспортного средства, он доступен на Госуслугах.

Договор о продаже транспортного средства можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге.

В российской Госавтоинспекции сообщили, что в случае оформления сделки через цифровой сервис сведения о ее участниках, предмете и условиях заключения фиксируются на ЕПГУ.

При этом в ведомстве подчеркнули, что для регистрации транспортных средств обязательно наличие полиса ОСАГО, оформленного на нового владельца, а также действующей диагностической карты для автомобилей старше 4 лет.

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