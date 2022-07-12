В Тюменской области растёт число предпринимателей

Тюменская область один из немногих регионов в России и единственный в Уральском федеральном округе показал рост. На 1,5% увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства.

Всего в Тюменской области 64 489 субъектов МСП, из них 37 558 - индивидуальные предприниматели, 26 931 - юридическое лицо.

По новым данным количество предпринимателей в стране сократилось на 0,5% по сравнению с 2021 годом и составило 5 594 871 предприятие. В разрезе: число юридических лиц сократилось на 3,4% или на 75 855 предприятий, число ИП выросло на 1,4 % или на 47 111 предприятий. Часть перешла в самозанятые, распробовав удобный режим. Это отдельная статистика, и по ней самозанятых в России уже больше пяти миллионов.

Сокращение МСП отмечено во всех федеральных округах, за исключением Центрального. Там плюс 4,1% показала Москва и + 4,9% — Московская область. Положительная динамика у Татарстана +1,8%, Ленинградской области +3,0%, Тюменской области +1,5%.

Кроме столицы и регионов-лидеров по поддержке бизнеса наблюдается рост количества МСП в следующих регионах: в Калмыкии рост составил 11,4%, в Чеченской Республике 8,4%, в Ингушетии 7,9%, хотя в цифрах число предпринимателей здесь невелико.