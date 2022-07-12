Студенческий кампус построят в Тюмени

Межвузовский кампус мирового уровня решено построить в Тюмени. Это будет и комфортное жильё для студентов, и открытая часть общественного пространства для всех жителей и гостей города, сообщил губернатор Александр Моор.
Кампус расположится на берегу реки Туры, рядом с большинством филиалов учебных заведений города и станет местом для комфортного проживания студентов и преподавателей вузов, а также общественным пространством для всех жителей и гостей города.
К обсуждению концепции межвузовского кампуса глава региона пригласил жителей Тюменской области, Югры и Ямала:
Давайте вместе подумаем, что там должно быть. Там могут быть технопарк, учебные лаборатории, сцена для культурных мероприятий, футбольное поле и другие объекты, где каждый житель найдет для себя место. Заходите на сайт тюменскийкампус.рф и оставляйте свои предложения.
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