Студенческий кампус построят в Тюмени

Межвузовский кампус мирового уровня решено построить в Тюмени. Это будет и комфортное жильё для студентов, и открытая часть общественного пространства для всех жителей и гостей города, сообщил губернатор Александр Моор.

Кампус расположится на берегу реки Туры, рядом с большинством филиалов учебных заведений города и станет местом для комфортного проживания студентов и преподавателей вузов, а также общественным пространством для всех жителей и гостей города.

К обсуждению концепции межвузовского кампуса глава региона пригласил жителей Тюменской области, Югры и Ямала: