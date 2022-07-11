Тюменские производители увеличили выпуск продовольственных товаров

Тюменские предприятия наращивают производство важнейших продуктов питания, этому способствуют в том числе оказываемая бизнесу федеральная и региональная поддержка, сообщается в Telegram-канале губернатора Тюменской области Александра Моора.

"Растут объемы у производителей кисломолочной продукции, сыроваров, мукомолов и пекарей. Этому способствуют региональные и федеральные меры господдержки. Например, хлебопекарным предприятиям компенсируем часть затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Размер субсидии мы увеличили с двух до двух с половиной тысяч рублей за тонну продукции", - отмечается в сообщении.

Получившие господдержку предприятия продают свою продукцию по фиксированным ценам, а значит в выигрыше не предприниматели, но и потребители, считает губернатор.

По данным информцентра правительства, за 5 месяцев в регионе произвели 12,9 тысячи тонн мяса (+4,6% к этому же периоду прошлого года), 15,7 тысячи тонн кисломолочной продукции (+5,7%) и 6,4 тонн кондитерских изделий (+10,6%). На 5,4% выросло производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур (45,7 тысячи тонн), сыровары произвели сыров больше на 1,8% (0,445 тысячи тонн). Также на территории региона произведено 355,5 тубы мясных (мясосодержащих) консервов, что больше чем за аналогичный период 2021 года на 35%. Кроме того, на 1% выросло производство мясных полуфабрикатов (14,1 тысячи тонн).