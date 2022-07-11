Тюменцы активнее жителей других регионов России берут ипотеку

Тюменская область – лидер среди российских регионов по развитию ипотек по результатам годового исследование агентства РИА Новости. В среднем в России на 1000 человек экономически активного населения выдано порядка 22 ипотечных кредитов, в Тюменской области - 37,3.

Помимо Тюмени, наиболее развит ипотечный рынок в Югре (35,3), Ямал (34,3), Удмуртии (32,6), Якутии (32,3).

Развитие ипотеки оценивалось как отношение количества выданных кредитов к численности экономически активного населения с 1 июня 2021 по 1 июня 2022 года.