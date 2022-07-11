Тюменцы активнее жителей других регионов России берут ипотеку

13:42 11 июля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменская область – лидер среди российских регионов по развитию ипотек по результатам годового исследование агентства РИА Новости. В среднем в России на 1000 человек экономически активного населения выдано порядка 22 ипотечных кредитов, в Тюменской области - 37,3.

Помимо Тюмени, наиболее развит ипотечный рынок в Югре (35,3), Ямал (34,3), Удмуртии (32,6), Якутии (32,3).

Развитие ипотеки оценивалось как отношение количества выданных кредитов к численности экономически активного населения с 1 июня 2021 по 1 июня 2022 года.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2022