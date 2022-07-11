В Тюменской области более 29,6 тысяч вакансий

В Тюменской области на 8 июля работодателями заявлено более 29,6 тысяч вакансий, более 4,3 из них - в строительной отрасли.

Уровень регистрируемой безработицы в регионе – 0,61%, на учете состоит 4462 безработных, в поиске подходящей работы 8652 человека, на одного соискателя приходится около четырех вакансий.

Сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, где заявлено более 4,3 тыс. вакансий. По-прежнему востребованы рабочие руки: у компаний большой запрос на бетонщиков, каменщиков, сварщиков, маляров и штукатуров, отмечают в департаменте труда и занятости населения.

Около 6,8 тыс. вакансий заявлено в таких отраслях экономики, как сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства. В данном сегменте востребованы продавцы, швеи, менеджеры, кассиры, слесари по ремонту автомобилей, трактористы, животноводы, станочники и пекари.