Тюменская область поможет многодетному священнику построить дом в Вагайском районе

13:03 08 июля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Новый дом для многодетной семьи священника Владимира Климова будет построен в селе Чёрном Вагайского района, материальная помощь на окажут за счет средств областного бюджета, сообщил губернатор Александр Моор.

"Весной на приеме по личным вопросам он обратился с просьбой о помощи в ремонте жилья. Но оказалось, что техническое состояние дома оставляет желать лучшего, к тому же семье, в которой одиннадцать детей, в нем тесно. Поэтому решили, что лучше будет построить новый дом. Его площадь составит 120 квадратных метров, это вдвое больше, чем сейчас", - сообщил губернатор.

Строительство планируется завершить к концу года. 

Теги: Александр Моор , многодетные семьи , строительство жилья
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2022