Тюменская область поможет многодетному священнику построить дом в Вагайском районе

Новый дом для многодетной семьи священника Владимира Климова будет построен в селе Чёрном Вагайского района, материальная помощь на окажут за счет средств областного бюджета, сообщил губернатор Александр Моор.

"Весной на приеме по личным вопросам он обратился с просьбой о помощи в ремонте жилья. Но оказалось, что техническое состояние дома оставляет желать лучшего, к тому же семье, в которой одиннадцать детей, в нем тесно. Поэтому решили, что лучше будет построить новый дом. Его площадь составит 120 квадратных метров, это вдвое больше, чем сейчас", - сообщил губернатор.

Строительство планируется завершить к концу года.