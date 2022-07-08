В Тобольске строят арендное жилье на 1 108 квартир для СИБУРа

Дом.рф в Уральском федеральном округе реализует два проекта арендного жилья: в Екатеринбурге и Тобольске, последний самый крупный - 1 108 квартир для сотрудников СИБУРа.

Арендный дом на 300 квартир создается в Екатеринбурге на базе ЖК "Южные кварталы". Третьим проектом может стать арендный дом в Тюмени, вопрос его строительства рассматривается, сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в УрФО.

По мнению полпреда Владимира Якушева, более 10% от общего жилого фонда в РФ находится в аренде. Но рынок этот непрозрачен. Важно вывести этот сегмент из тени, сделать его понятным, безопасным и привлекательным для граждан, бизнеса и государства.

"Механизмы строительства арендного жилья должны быть прописаны как нормы в региональном законодательстве. Важно стимулировать строительство арендного жилья в регионах. А ставку аренды субсидировать для отдельных категорий", - отметил Владимир Якушев, подчеркнув, что такая задача прописана в национальных целях развития страны.