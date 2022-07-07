У тюменских коммунальщиков нет проблем с расходными материалами при подготовке к зиме

В Тюменской области продолжается подготовка коммунальных объектов к отопительному сезону, проблемы с расходными материалами не выявлены, сообщает информационный центр правительства ТО.

Котельные в Ишиме, Аромашевском, Бердюжском, Вагайском, Ишимском районах, Голышмановском и Заводоуковском городских округах готовы к зиме. В других муниципалитетах Тюменской области работы продолжаются на 35 объектах.

"Проблемы с расходными материалами не выявлены. Департамент ЖКХ совместно с промышленными предприятиями региона ведет работу по импортозамещению отраслевого оборудования и материалов", - отмечается в сообщении.