У тюменских коммунальщиков нет проблем с расходными материалами при подготовке к зиме

15:00 07 июля 2022
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В Тюменской области продолжается подготовка коммунальных объектов к отопительному сезону, проблемы с расходными материалами не выявлены, сообщает информационный центр правительства ТО.

Котельные в Ишиме, Аромашевском, Бердюжском, Вагайском, Ишимском районах, Голышмановском и Заводоуковском городских округах готовы к зиме. В других муниципалитетах Тюменской области работы продолжаются на 35 объектах.

"Проблемы с расходными материалами не выявлены. Департамент ЖКХ совместно с промышленными предприятиями региона ведет работу по импортозамещению отраслевого оборудования и материалов", - отмечается в сообщении.

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