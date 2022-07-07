Житель Туртаса на деньги для самозанятых открыл автомастерскую

Житель Уватского района Станислав Галкин рассказал, что стартовый капитал на открытие бизнеса получил в службе занятости.

Станислав - автослесарь по образованию. Узнав об услуге содействия самозанятости, сразу изъявил желание реализоваться в качестве предпринимателя. На полученные деньги Станислав приобрёл необходимое диагностическое оборудование и программное обеспечение и сегодня уже успешно оказывает жителям родного посёлка Туртас и Уватского района услуги по программированию, диагностике и ремонту автомобильного оборудования.

Меры поддержки предпринимательской инициативы граждан оказываются службой занятости населения Тюменской области с 2012 года. За это время собственное дело открыли более 2000 безработных граждан. Чтобы попасть в их число, нужно:

- подготовить бизнес-план с подробными расчетами и описанием производственного процесса;

- обосновать его экономическую целесообразность и получить одобрение рабочей группы по содействию занятости населения.

Максимальный размер финансовой помощи при государственной регистрации – 192 тысячи рублей.