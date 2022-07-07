Тюменские сельхозкооперативы закупают до 40 тысяч тонн продукции у населения

Региональная сеть сельскохозяйственных кооперативов Тюменской области позволяет улучшать условия работы малых форм хозяйствования на селе. В настоящее время услугами кооперативов охвачено около 72% сельских территорий региона. Через сеть потребительских кооперативов до 90 процентов от общего объема молока закупается у населения. По итогам за 2021 год кооперативами заготовлено 36,1 тысячи тонн молока, 1,8 тысячи тонн мяса, 168 тонн картофеля и овощей, 5 тонн дикоросов, оказано различных видов услуг более чем на 43 миллиона рублей. В целом за 2021 год суммарная выручка кооперативов составила 1527,2 млн рублей.

Действующая в регионе система сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации обладает значительным кредитным портфелем (более 754,1 млн рублей). При разумном руководстве финансовыми потоками система способна обеспечить потребность личных подсобных хозяйств граждан в доступных займах на развитие сельскохозяйственного производства. Так, по итогам 2021 года кредитными кооперативами выдано 2020 займов на сумму 447,6 млн рублей. Средства направлены на развитие сельскохозяйственного производства и повышение его товарности. Средний размер займа составил 221,6 тыс. рублей. Членами кредитных кооперативов являются 10 тыс. субъектов малых форм хозяйствования, из них 95% - граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.

Для развития сельскохозяйственной потребительской кооперации предусмотрена государственная поддержка из средств областного и федерального бюджетов. Из средств областного бюджета осуществляется субсидирование по следующим направлениям:

- субсидии на возмещение части затрат по заготовке молока от малых форм хозяйствования;

- субсидии на возмещение части затрат по заготовке мяса от хозяйств населения.

Из средств федерального и областного бюджета предоставляются субсидии по направлениям:

- приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных) сельскохозяйственного потребительского кооператива;

- приобретение и последующее внесение в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки, реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;

- закупка сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов);

- приобретение крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве собственности.

Осуществляемые мероприятия направлены на увеличение объемов заготовки и реализации продукции малых форм хозяйствования, укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, замену крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам кооперативов. В 2021 году из средств областного и федерального бюджетов для субсидирования затрат кооперативов выделено 194,9 млн рублей.