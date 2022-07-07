Некоммерческие организации Тюмени могут выиграть губернаторские гранты

Специальный конкурс на предоставление грантов губернатора Тюменской области проводится для СОНКО, работающих в сфере социального обслуживания, социальной поддержки и защиты, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, патриотического воспитания, развития внутренней трудовой миграции.

В рамках спецконкурса тюменские СО НКО смогут получить гранты в форме субсидии от 300 тысяч до 1,3 миллионов рублей на реализацию своих социально значимых проектов по 3 направлениям:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (предусмотренная сумма на проекты — 7 миллионов рублей);

- оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам, содействие развитию внутренней трудовой миграции (предусмотренная сумма на проекты — 1,5 миллионов рублей);

- сохранение исторической памяти (предусмотренная сумма на проекты — 6,5 миллионов рублей);

Общая сумма конкурсного фонда составляет 15 миллионов рублей.

Приём заявок на спецконкурс будет проходить с 11 июля по 19 августа, итоги объявят не позднее 3 сентября. Реализация инициатив, получивших поддержку, может начаться уже с 1 октября 2022 года.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Тюменской области по проведению конкурса является Департамент социального развития Тюменской области (625048, г. Тюмень, ул. Республики 83а, dsoc@72to.ru). Получить консультацию по вопросам участия в данном конкурсе можно по телефонам: 8 (3452) 20-10-57, 50-26-56.