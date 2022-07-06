Виктор Рейн: Тюменской области нужна собственная программа комплексного развития сельских территорий

Состоялось заседание Общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области. Участники обсудили как текущие достижения региона, так и имеющиеся проблемы.

К достижениям тюменского АПК, в частности, участники отнесли увеличение площади посевных в этом году более чем 5 тысяч гектаров по сравнению с 2021 годом. Однако заместитель председателя комитета областной Думы по экономический политике и природопользованию, региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Российское село" Виктор Рейн отметил тревожную тенденцию: 70% площади частных огородов у селян не вспаханы.

"Сельские жители не видят целесообразности в активном земледелии – излишки продукции за бесценок покупают посредники и потом перепродают в три, а то и в четыре раза дороже. Для селян это невыгодно. Утрачена прежняя система заготконтор или районной потребкооперации. Проблему нужно решать, вопрос напрямую касается продовольственной безопасности не только тюменского региона, но и всей страны", - написал Виктор Рейн в своем официальном telegram-канале.

По словам депутата, государство и сейчас предоставляет эффективные формы поддержки сельхозпроизводителя: берёт на себя часть затрат по проведению комплекса агротехнических работ, например, известкование кислых почв, мелиорация и другие. Есть возможность получить субсидию на приобретение техники, на строительство подсобных помещений, складов, на обновление семенного фонда.

"Такие ресурсы позволяют привлечь людей в сельское хозяйство, обеспечив цепочку последовательных действий - от посева до сбыта продукции. Однако на нашей территории есть 94,5 тысяч гектаров неиспользованной пашни, и перед нами стоит задача – найти способ для вовлечения в оборот этой земли", - подчеркнул Виктор Рейн.

По мнению народного избранника, можно выделить три первоочередных направления работы: актуализация почвенной карты региона для дальнейшей кадастровой оценки земельного фонда, использование историко-культурного наследия сибирских сёл и деревень для развития внутреннего туризма и создание условий для привлечения молодежи на село. Кроме того, нужно, чтобы молодые люди не рвались из села в город, а имели достойную инфраструктуру на родной земле.

"Чтобы решать вопрос комплексно, нужна отдельная тюменская программа комплексного развития сельских территорий. На федеральном уровне такая есть, первые шаги в разработке региональной программы уже делаются, и я с осторожным оптимизмом заявляю, что наши сельские территории ждут большие позитивные перемены", - резюмировал Виктор Рейн.